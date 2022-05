Sri Lanka: petrolio russo per alleviare le carenze (Di domenica 29 maggio 2022) Lo Sri Lanka è alle prese con una delle peggiori crisi economiche. I cittadini ogni giorno devono lottare per procurarsi cibo, medicine e carburante. Il governo dello Sri Lanka ha ora annunciato che ha ottenuto il petrolio russo per alleviare le carenze. L’annuncio dell’acquisto del petrolio russo arriva mentre l’Unione europea sta valutando la possibilità Leggi su periodicodaily (Di domenica 29 maggio 2022) Lo Sriè alle prese con una delle peggiori crisi economiche. I cittadini ogni giorno devono lottare per procurarsi cibo, medicine e carburante. Il governo dello Sriha ora annunciato che ha ottenuto ilperle. L’annuncio dell’acquisto delarriva mentre l’Unione europea sta valutando la possibilità

