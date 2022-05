Sport | il Barcellona è certo di chiudere per Koulibaly | il Napoli ha bisogno di soldi | accetterebbe 30 milioni

(Di domenica 29 maggio 2022) “Kalidousi avvicina al Barça”. Lo scrive. Ilè convinto che le probabilità di una firma del difensore delcon il club blaugrana sia più possibile che mai. “Il contratto scade nel 2023 e ilha già comunicato all’entourage del difensore che è libero di andar via purché ci sia un’offerta vantaggiosa per tutte le parti. Il Barça sa già che per circa 30di euro potrebbero acquistarlo e sono entrati nell’offerta anche se ci sono diverse squadre italiane molto interessate a firmarlo. Il Barça ha contattato ilcirca due mesi fa per chiedere informazioni sulle condizioni. A quel tempo, il club italiano si rifiutò di negoziare mentre stava cercando di rinnovare con il suo giocatore. Ora gli è già chiaro che l’accordo è ...

Romagnoli L'ivoriano lascerà i rossoneri per il. Era in scadenza e non ha rinnovato. In estate, da Tokyo, aveva lanciato messaggi di speranza attraverso un'intervista alla Gazzetta: '...... in programma da venerdì 3 a domenica 5 giugno sul circuito di Montmelò, nei pressi di. ... Tutto il Gran Premio di Catalogna sarà trasmesso sui canali di Skydedicati alla MotoGP, ...Il Barcellona vuole Kalidou Koulibaly per rinforzare la sua difesa in quanto, secondo Sport, è l'unica strada percorribile per prendere un centrale di livello. Il quotidiano catalano scrive che il sen ...Il Barcellona vuole Kalidou Koulibaly per rinforzare la sua difesa in quanto, secondo Sport, è l'unica strada percorribile per prendere un centrale di livello. Il quotidiano catalano ...