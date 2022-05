(Di domenica 29 maggio 2022), 29 mag. - (Adnkronos) - Lunedì 30 maggio, alle ore 17, presso la Sala del Consiglio della Camera di Commercio di, in via de' Burrò 147, si terrà il“Loil. Persone, Territorio, Economia”, promosso dall'Onorevole del Movimento 5 Stelle Vincenzo Spadafora, già Ministro per le politiche giovanili e lo. Riforma del lavoroivo, sostegno allodi base, professionismo femminile, grandi eventi: questi e tanti altri saranno i temi trattati durante l'incontro. All'evento offriranno il loro contributo di riflessione: Chiara Appendino, Simone Barlaam, Elisabetta Bisegna, Luigi Busà, Umberto Calcagno, Evelina Christillin, Vito ...

Advertising

SkySportF1 : ?? La top 10 in griglia domani nel GP di Monaco, alle 15 LIVE su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K I risultati delle quali… - TV7Benevento : Sport: domani a Roma il convegno 'lo sport muove il Paese' - - LaStampa : Parigi folle per le italiane: al Roland Garros Martina la bruna è già nei quarti, Camila la bionda ci prova domani - Luxgraph : Domani nuvole al Centro e al Nord e piogge sparse Ma da mercoledì torna il caldo: le previsioni #corriere #news #… - Winston98925188 : @ProfCampagna Oggi grande domenica di sport. Cronometro giro d'Italia. GP Montecarlo spettacolare. Roland Garros (s… -

Affaritaliani.it

Lo ha scritto anche oggi su L'Equipe: "Il tennis è una cosa seria, loè una cosa seria". Può divertire chi lo guarda, da spettatore.... 6 - 1/6 - 3/6 - 3 Il programma Nadal - Auger Aliassime: in corso Zverev - Zapata Miralles: in corso Alcaraz - Khachanov: in programma alle ore 20:45, nell'altra parte del tabellone, in ... Sport: domani a Roma il convegno 'lo sport muove il Paese' Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - Lunedì 30 maggio, alle ore 17, presso la Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Roma, in via de’ Burrò 147, si terrà il convegno “Lo Sport muove il Paese.Ottavi 11.00 - Rai2: Tg Sport 12.00 - Eurosport2: Tennis, Roland Garros. Ottavi 12.30 - RaiNews: News-Lo Sport 13.10 - Italia1: Sport Mediaset 14.00 - RaiSport: Diretta Azzurra 18.15 - Rai2 ...