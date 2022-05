Speranza “Sulle mascherine a scuola rispettiamo norma vigente”

(Di domenica 29 maggio 2022) Messina – Riguardo alle, “c’è unae la, lavoriamo affinchè il prossimo anno ci possa essere una situazione epidemiologica molto diversa”.Lo ha detto il ministro della Salute Robertoa Messina, dove è arrivato per la campagna elettorale del candidato sindaco di centrosinistra Franco De Domenico.Fatto bersaglio di una piccola contestazione,ha ribadito l’importanza della vaccinazione contro il Covid. “Hanno salvato la vita a centinaiadi migliaia di persone – ha affermato il ministro – Dovunque ci sono persone che non hanno condiviso la campagna di vaccinazione, il bello della democrazie è che c’è chi non è d’accordo, ma questo non cambia la verità. Dico anche anche a loro che la libertà che abbiamo ...

Advertising

_Carabinieri_ : A chi scrisse: 'qui è morta la speranza dei palermitani onesti', Falcone, attraverso i giovani, risponde: “non li a… - Nicola13031023 : @amanda_delponte @DonLucaGabriel1 Le campane dell'Ave Maria suonano e diffondono nell'aria la dolcezza e la speranz… - EmyRoyaleagle : RT @Geronim22285766: Speranza tranquillo tu te la puoi tene’! Da 1 Sondaggio sulle Scimmie femmine vaccinate e distanziate e’ venuto fuori… - Luca_mr_10 : la speranza basiamo la vittoria sulla speranza che arrivi del graining sulle RedBull MA COME CAZZO SI FA? MILIONI… - IanoS59 : 'Psicosi pandemia pure sulle bufale. Abbattuti 140mila esemplari sani' @LaVeritaWeb C'è poco da fare, #Speranza è s… -

... - 30 ricoverati Intanto il ministro della Salute, Roberto, intervenuto a Messina per ... 'Per la scuola noi rispettiamo la norma vigentemascherine, lavoriamo per avere il prossimo anno ......da un incontro all'altro sperimentando autonomia e capacità di scelta è un messaggio di... Ha chiuso il festival il deejay Cosmonote dei suoi brani più famosi. Non sono mancati gli ...Il Ministro della Salute Roberto Speranza non è stato accolto benissimo neanche a Palermo, contestato da un gruppo di manifestanti sempre a causa della gestione della pandemia Non proprio una passeggi ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le news. Bollettino: 14.826 casi e 27 morti. Tasso di positività al 10,4%. LIVE ...