Sparatoria nel Napoletano | 4 feriti 2 gravi Arrestato 37enne | aveva già ucciso il suocero

Advertising

andrea_falivene : RT @NapoliToday: #Cronaca Sparatoria al bar, l'arrestato uccise il suocero nel 2006 - infoitinterno : Sparatoria al bar, l'arrestato uccise il suocero nel 2006 - NapoliToday : #Cronaca Sparatoria al bar, l'arrestato uccise il suocero nel 2006 - nightshade094 : @Sonikko06 Una sparatoria di rose nel petto tardi per uscire per dormire presto - anteprima24 : ** L'#Uomo che ha sparato a un gruppo di giovani nel 2008 uccise suo suocero ** -

Napoletano, un uomo ruba una pistola e scarica una sventagliata di proiettili su quattro ragazzi . Sono ricoverati in prognosi riservata e rischiano la vita , due dei quattro ragazzi ...Laè avvenuta davanti al bar Nirvana Spritz, in via Fratelli Rosselli. Bevilacqua ha ...2016 fu arrestato dai carabinieri al termine di un inseguimento di una decina di chilometri: non ...Un morto e cinque feriti. E’ il bilancio della sparatoria a un festival all’aperto a Taft, in Oklahoma. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte scorsa. Secondo le ricostruzioni degli ...(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2022 - "Domani andrò a Uvalde, in Texas, per incontrare ciascuna di quelle famiglie. Mentre parlo, quei genitori si stanno letteralmente preparando a seppellire i loro ...