(Di domenica 29 maggio 2022) ROMA – È sos, con ilche arriva are ben 200di. A stimare per la prima volta con l’Ansa gli effetti delsul settore ittico e’ la Fedagri– Confcooperative su un fatturato in tempi di pace, ovvero al netto dell’impennata dei costi di carburante. Sarebbe dunque importante prevedere quanto meno un piccolo contributo in favore deitori e delle loro famiglie in un momento, come questo, di indubbia difficoltà economica. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Sos pesca, il caro gasolio brucia 200 milioni di euro - siciliammare : Caro gasolio, sos pesca: in 3 mesi bruciati 200mln fatturato - CatelliRossella : ??????Caro gasolio: Sos pesca, in 3 mesi bruciati 200mln fatturato - Dal Mare - -

Agenzia ANSA

A stimare per la prima volta con l'ANSA gli effetti del caro gasolio sul settore ittico, e' la Fedagripesca - Confcooperative su un fatturato in tempi di pace, ovvero al netto dell'impennata dei costi ...Teatro e Narrazione A dare il via al festival sarà un appuntamento con Mario Calabresi e Giuseppe Bertuccio D'Angelo diMéditerranée per un incontro con letture da Ladel giorno di Éric ... Sos pesca, caro gasolio brucia 200 milioni di euro - Italia ROMA - È sos pesca, con il caro gasolio che arriva a bruciare ben 200 milioni di euro. A stimare per la prima volta con l'Ansa gli effetti del caro ...A stimare per la prima volta con l'ANSA gli effetti del caro gasolio sul settore ittico, e' la Fedagripesca-Confcooperative su un fatturato in ...