Sollevamento pesi | Europei 2022 | Bulgaria e Albania si aggiudicano gli ultimi due titoli della seconda giornata a Tirana

(Di domenica 29 maggio 2022)di gara che va in archivio con l’assegnazione di altri duein occasione dei Campionatidi. Dopo i 55 kg vinti dal bulgaro Angel Rusev, si sono infatti disputati i Gruppi A delle categorie -55 kg femminili e -61 kg maschili.padrona di casa in trionfo nei 55 kg grazie alla trentenne Evagjelia Veli, al primo oro continentalecarriera, che si è imposta nella graduatoria di totale con 208 kg (oro di strappo con 95, argento di slancio con 113 kg) per una sola lunghezza nei confronti dell’ucraina classe 2001 Kamila Konotop (207 kg complessivi, argento di strappo con 94 e oro di slancio con 113 kg). Triplo bronzo invece per la giovane belga ...

Advertising

azzurridigloria : ??????SOLLEVAMENTO PESI: EUROPEI SENIOR??? L'azzurra Giulia #Imperio è la nuova Campionessa Europea nei 48 Kg! L'azzu… - mbalducchitw : RT @Esercito: Il Caporal Maggiore VFP4 Giulia #Imperio si aggiudica il titolo di Campionessa d'Europa a #Tirana nel sollevamento pesi, cate… - MimmoCalabrese2 : RT @Esercito: Il Caporal Maggiore VFP4 Giulia #Imperio si aggiudica il titolo di Campionessa d'Europa a #Tirana nel sollevamento pesi, cate… - benny_bove : RT @Esercito: Il Caporal Maggiore VFP4 Giulia #Imperio si aggiudica il titolo di Campionessa d'Europa a #Tirana nel sollevamento pesi, cate… - snktsenzastelle : @Terrucch Vero? La gente non sa NIENTE e per esempio tanti atleti del sollevamento pesi sarebbero considerati dei p… -

Giulia Imperio campione d'Europa nel. L'atleta azzurra, originaria di Monteparano (nel Tarantino) ma nata a Grottaglie, ha vinto a Tirana la medaglia d'oro nella categoria - 49 kg, in una gara piuttosto complicata e ...Giulia Imperio , ventenne di Grottaglie , è la nuova campionessa d'Europa nella categoria 49 kg del. La pugliese a Tirana ha infatti vinto l'oro nel totale con 171 kg sollevati, davanti all'ucraina Anhelina Lomachynska con 167 kg e alla spagnola Gimenez Guervos Perez con 163 kg. ...Sollevamento pesi, come funzionano le qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi 2024 Regolamento e ciò che serve sapere: le chances per l'Italia ...Grandissimo spettacolo a Tirana (Albania), città che sta ospitando in questi giorni i Campionati Europei 2022 di sollevamento pesi. Nella prima gara della seconda giornata di competizioni a salire in ...