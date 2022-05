Sollevamenti pesi | Giulia Imperio è campionessa d’Europa

(Di domenica 29 maggio 2022) L’azzurra, ventenne di Grottaglie, è la nuovanella categoria 49 kg del sollevamento. Ha infatti l’oro dei campionati continentali al termine di una gara lunga e tirata, conquistando l’oro di totale con 171 kg, davanti all’ucrainaAnhelina Lomachynska con 167 kg, e alla spagnola Gimenez Guervos Perez con 163 kg. Per la pugliese anche l’argento di strappo con 79 kg (dietro all’ucraina con 80) e l’oro di slancio con 92 kg. L’azzurra è l’ultima a salire in pedana nello strappo con 79 kg, subito dopo i 75 e i 77 sollevati dall’ucraina Lomachynska. Non va il primo tentativo, con il bilanciere che scivola dietro le spalle, ma incastra bene il secondo, che le consente di portarsi momentaneamente in testa. Replica però prontamente l’ucraina, che rilancia con 80 kg. La ...

