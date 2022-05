Slovenia, nuova acquisizione per Svas Biosana: i dispositivi medici “made in Napoli” alla conquista dei balcani (Di domenica 29 maggio 2022) Continua l’espansione verso i balcani di Svas Biosana con un’acquisizione che porta l’azienda a divenire leader nella fornitura di dispositivi medici nell’area. Infatti la società, che ha sede a Somma Vesuviana in provincia di Napoli, ha sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisto del 75% delle quote dell’azienda slovena Bormia con il closing dell’operazione previsto entro la fine del mese di giugno 2022. L’area balcanica è un focus rivelante per l’espansione estera dell’azienda che aveva ottenuto ad inizio anno da Slovenia, Croazia, Serbia e Bosnia con 4,77 milioni di euro di appalti. Svas Biosana è specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti a marchio proprio e a marchio ... Leggi su ildenaro (Di domenica 29 maggio 2022) Continua l’espansione verso idicon un’che porta l’azienda a divenire leader nella fornitura dinell’area. Infatti la società, che ha sede a Somma Vesuviana in provincia di, ha sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisto del 75% delle quote dell’azienda slovena Bormia con il closing dell’operazione previsto entro la fine del mese di giugno 2022. L’areaca è un focus rivelante per l’espansione estera dell’azienda che aveva ottenuto ad inizio anno da, Croazia, Serbia e Bosnia con 4,77 milioni di euro di appalti.è specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti a marchio proprio e a marchio ...

