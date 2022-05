Significato della peonia | il fiore del mese di maggio

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 29 maggio 2022) Life&People.it Ogniha il suoe le peonie sono certamente i fiori di, nonché il simboloprimavera grazie al loro profumo intenso e ad una bellezza che difficilmente si può scordare. Le peonie sono comunemente note come le “rose senza spine” e ogni colore ha un suo preciso, rivelandosi il regalo perfetto in ogni occasione. Lacolor rosso rubino Per esempio, se sono rosse rappresentano l’amore, quello passionale e duraturo. Unacolor rubino è una sorta di amuleto che si dona come augurio di una lunga vita insieme e per fare in modo che l’intesa sessuale non venga mai meno tra i due partner. Il rosso è da sempre il colorepassione efedeltà. Un amore maturo che ha ...