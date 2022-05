Si uccide un altro poliziotto. I sindacati contro la Lamorgese: pensate solo alle “casette dell’amore” (Di domenica 29 maggio 2022) Nelle Marche, sulla costa fermana, un agente di polizia si è ucciso sparandosi con la pistola d’ordinanza. Il corpo senza vita è stato ritrovato nella sua auto, la vittima aveva 50 anni. Un episodio luttuoso che arriva a pochi giorni di distanza dal giovane agente dell’Ascolano suicida ad Ancona. In un post su Facebook Andrea Cecchini, segretario nazionale del Sindacato di Polizia Italia Celere, ha così commentato la notizia: “Continua la strage silenziosa. Uomini in divisa che si tolgono la vita nel totale silenzio di istituzioni e governi. Attenti questi ultimi più all’assetto formale che alla sostanza, si è creato un vuoto enorme, un senso di abbandono e di impotenza per cui è percepito sempre più l’interesse per l’apparenza piuttosto che per efficienza ed umanità”. LEGGI ANCHE Poliziotti suicidi, la drammatica statistica italiana: 12 morti l'anno, molti non resistono allo ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 29 maggio 2022) Nelle Marche, sulla costa fermana, un agente di polizia si è ucciso sparandosi con la pistola d’ordinanza. Il corpo senza vita è stato ritrovato nella sua auto, la vittima aveva 50 anni. Un episodio luttuoso che arriva a pochi giorni di distanza dal giovane agente dell’Ascolano suicida ad Ancona. In un post su Facebook Andrea Cecchini, segretario nazionale del Sindacato di Polizia Italia Celere, ha così commentato la notizia: “Continua la strage silenziosa. Uomini in divisa che si tolgono la vita nel totale silenzio di istituzioni e governi. Attenti questi ultimi più all’assetto formale che alla sostanza, si è creato un vuoto enorme, un senso di abbandono e di impotenza per cui è percepito sempre più l’interesse per l’apparenza piuttosto che per efficienza ed umanità”. LEGGI ANCHE Poliziotti suicidi, la drammatica statistica italiana: 12 morti l'anno, molti non resistono allo ...

