Sex symbol a 85 anni, il pubblico lo ama ancora: riconoscete questo grande arista? (Di domenica 29 maggio 2022) Nonostante l’età è ancora uno degli artisti italiani più apprezzati, tanto da riscuotere un certo consenso anche all’estero con i suoi brani più celebri. Paolo Conte ha compiuto 85 anni lo scorso 6 gennaio ma è ancora completamente attivo nel panorama musicale. Inoltre, come ha dichiarato lo stesso artista al Corriere della Sera, la sua forma fisica è tuttora invidiabile: non è certo un caso se viene spesso definito come un personaggio sexy, un’etichetta che proprio Conte sembra gradire particolarmente. Lo scorso novembre Paolo Conte ha pubblicato Live at Venaria Reale, un Box Limited Edition, caratterizzato da doppio vinile e cd, del suo concerto tenutosi il 30 settembre 2021 nel cuore della Reggia di Venaria Reale. Un lavoro molto apprezzato anche dal suo amato pubblico, che ha voluto tributargli il ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 29 maggio 2022) Nonostante l’età èuno degli artisti italiani più apprezzati, tanto da riscuotere un certo consenso anche all’estero con i suoi brani più celebri. Paolo Conte ha compiuto 85lo scorso 6 gennaio ma ècompletamente attivo nel panorama musicale. Inoltre, come ha dichiarato lo stesso artista al Corriere della Sera, la sua forma fisica è tuttora invidiabile: non è certo un caso se viene spesso definito come un personaggio sexy, un’etichetta che proprio Conte sembra gradire particolarmente. Lo scorso novembre Paolo Conte ha pubblicato Live at Venaria Reale, un Box Limited Edition, caratterizzato da doppio vinile e cd, del suo concerto tenutosi il 30 settembre 2021 nel cuore della Reggia di Venaria Reale. Un lavoro molto apprezzato anche dal suo amato, che ha voluto tributargli il ...

