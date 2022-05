Severodonestk nuovo epicentro della guerra Ma Kiev smentisce Mosca | ' La battaglia continua'

Pubblicità

Euronews Italiano

Dopo Lyman anche la città - chiave vicino al confine orientale sarebbe sotto il controllo russo, ma fonti ucraine garantiscono che non tutto è perduto. Lì si trova il nostro inviato Luca SteinmannA rischio ciascuno di voi" Russia - Ucraina, ora la guerra è anche alimentare A Davos si pensa già al futuro dell'Ucraina De Croo: "Non escludo undebito comune per aiutare l'Ucraina" Ucraina: "... VIDEO : Severodonetsk, 10mila soldati rischiano di finire intrappolati nella nuova Mariupol Dopo Lyman anche la città-chiave vicino al confine orientale sarebbe sotto il controllo russo, ma fonti ucraine garantiscono che non tutto è perduto. Lì si trova il nostro inviato Luca Steinmann ...Sotto assedio. La città ucraina di Severodonetsk nel Donbass è quasi completamente circondata dalle forze russe. «Stanno bombardando senza sosta i ...