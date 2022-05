Serie B, oggi c'è Pisa-Monza: dove vedere la finale play-off in tv o in streaming (Di domenica 29 maggio 2022) Il primo atto dell'U-Power Stadium è andato ai brianzoli: la squadra di Stroppa ha vinto 2-1 con i gol di Mota Carvalho e Gytkjaer, ma in pieno recupero Berra ha riacceso le speranze per i... Leggi su europa.today (Di domenica 29 maggio 2022) Il primo atto dell'U-Power Stadium è andato ai brianzoli: la squadra di Stroppa ha vinto 2-1 con i gol di Mota Carvalho e Gytkjaer, ma in pieno recupero Berra ha riacceso le speranze per i...

