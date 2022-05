Sergio Oliveira | “Ho tifato il Porto a distanza | avevo bisogno di nuove sfide | l’importante per la mia carriera è…”

Leggi su seriea24

(Di domenica 29 maggio 2022), centrocampista della Roma, in prestito dal, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’evento Best Models, organizzato dalla moglie. Ecco quanto ha dichiarato il giocatore giallorosso. “per la miaè continuare a vincere. Ho un contratto con ile ora vado a riposare e a ricaricare le batterie. Concludo la stagione con tre titoli, il che ha sempre un forte impatto. Sono molto felice per la doppietta del, per lo staff, i compagni di squadra e gli amici, ma dal momento in cui sono andato alla Roma mi sono dedicato alla causa, anche se ho un sentimento speciale per ile tifo a. Ho giocato 46 partite”.: “Sono molto contento ...