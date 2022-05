Semifinale play off, Bergamo perde gara-1 a Cividale 59-54 (Di domenica 29 maggio 2022) Basket serie B La Withu lotta per tutta la gara alla pari, poi negli ultimi 3’ minuti i padroni di casa sono più incisivi. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 29 maggio 2022) Basket serie B La Withu lotta per tutta laalla pari, poi negli ultimi 3’ minuti i padroni di casa sono più incisivi.

Advertising

agostinofilippa : @DSportiva durante la stagione vi siete soffermati con molta attenzione sugli errori arbitrali, ma stasera avete vi… - GruppoIeC : Rangers Corigliano cade a Morano. Domenica 5 giugno semifinale play-off a Mirto - - BIGMAC98MTT : ??SERIE C ??SEMIFINALE PLAYOFF (RITORNO) ??FULL-TIME ??Palermo-Feralpisaló 1-0 ??Brunori(P) FINALE PLAY OFF SARÀ:… - imantoniocento : @AleCrisa86 @FootballAndDre1 Semifinale ritorno, play off serie C - Sig_Ceretti : U18, U16 eU15 della #ASRoma sono in semifinale dei campionati nazionali di categoria. Complimenti ai Lupacchiotti… -