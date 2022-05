Scuola | sciopero del 30 maggio | si prevede alta adesione

Advertising

fattoquotidiano : SCUOLA IN SCIOPERO I fondi sono sempre in calo: l’incremento degli stipendi si paga con meno personale. E i concors… - StefanoFassina : Domani 30/5, sciopero scuola. È sacrosanto perché anche il Governo Draghi continua l’aziendalizzazione della scuola… - SkyTG24 : #Sciopero scuola e trasporto locale del 30 maggio: le cose da sapere - ErnestoGargiul7 : @Tg1Rai Mancava la.marchetta della pseudo cantante Elisa.. Sciopero della scuola?? - Marilenapas : RT @fanpage: Lezioni a rischio domani, #30maggio: previsto sciopero generale della #scuola -

Uniti nella protesta tutti i sindacati. Le motivazioni degli insegnanti sono il decreto legge sulla formazione e reclutamento dei docentiE'nazionale delladomani. A scendere in piazza sono Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief. E' previsto l'arrivo di un centinaio di pullman da tutti Italia a piazza Santi Apostoli, dove ...ROMA - Sciopero nazionale della scuola domani, 30 maggio. A scendere in piazza sono Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief.Sciopero in arrivo. E' stato indetto per lunedì 30 maggio uno sciopero che riguarderà la scuola e il settore della ricerca. A proclamarlo sono stati i sindacati ...