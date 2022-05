Sconcerti | Klopp ha perso la sua rabbia contadina | ha messo bellezza nel bisogno di essere essenziale

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 29 maggio 2022) “È la notte del Real, di Vinicius che decide, di Courtois che difende, ma resta soprattutto la notte di Carlo Ancelotti, l’uomo di tutti i giorni e di tutti i record, oggi quattro Champions, come nessuno. E anche di suo figlio Davide che gli sta accanto in panchina, tante volte accusato diun privilegiato di famiglia, ma che ormai è anche lui da tempo un vero uomo di calcio”. Lo scrive, sul Corriere della Sera, Marionel commento alla partita tra Liverpool e Real Madrid, finale di Champions League vinta dai Blancos. Una partita all’italiana. “Non ci sono stati dribbling, pochissima profondità. Un calcio vero, anche se molto orientato, controllato. Come in tutte le grandi finali, l’importanza del risultato ha limitato le intraprendenze. Il gol di Vinicus a inizio ripresa, molto bello per come parte da Carvajal ed è portato all’assist da ...