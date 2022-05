Sciopero scuola | perché credo che il 30 maggio sia giusto e necessario manifestare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 maggio 2022) Lunedì non potrò scioperare. Nonnon sia d’accordo sulla necessità di una mobilitazione nazionale ma, per paradosso, io che ho in tasca la tessera sindacale della Cisl; che da sempre quando c’è unoche abbia senso aderisco; che combatto contro ogni forma autoritaria contro noi docenti; ho scelto di non togliere ai miei alunni la possibilità di effettuare il loro ultimo viaggio d’istruzione. Ho dovuto scegliere tra il dare priorità ai miei ragazzi o a me; come sempre ho deciso (come avrebbero fatto tanti altri colleghi) di mettere al primo posto i miei “unici datori di lavoro”: i bambini. Tuttavia, mi appello a tutti i maestri e i professori che lunedì potrannoil loro dissenso contro l’ennesima norma calata dall’alto, da Roma, senza alcuna condivisione con la “base” e in più con la ...