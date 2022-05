Sciopero scuola e trasporto locale del 30 maggio: le cose da sapere (Di domenica 29 maggio 2022) La prossima settimana si aprirà all’insegna di possibili disagi nel settore scolastico e, limitatamente ad alcune città, in quello dei trasporti. In alcuni casi, le agitazioni si protrarranno per tutto il giorno mentre in altri solo per qualche ora. Diversi anche i motivi dietro alle proteste Leggi su tg24.sky (Di domenica 29 maggio 2022) La prossima settimana si aprirà all’insegna di possibili disagi nel settore scolastico e, limitatamente ad alcune città, in quello dei trasporti. In alcuni casi, le agitazioni si protrarranno per tutto il giorno mentre in altri solo per qualche ora. Diversi anche i motivi dietro alle proteste

Advertising

SkyTG24 : #Sciopero scuola e trasporto locale del 30 maggio: le cose da sapere - FlcMessina : Lunedì 30 sciopero della scuola. Presidio in Prefettura alle ore 10 - NicolaTenerelli : RT @NicolaTenerelli: #scuola #sciopero Il governo annichilisce gli insegnanti e non dialoga con i sindacati: 1) i sindacati non servono, ci… - SiciliaReporter : Sciopero Scuola: lunedì 30 maggio, sit in dei sindacati a Messina - mauriziobarbett : Fanno sciopero a scuola però hanno votato 5S, Lega, PD ecc. #Masterclass -