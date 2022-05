Sciopero della scuola, Acerbo: “Segnale positivo per tutto il mondo del lavoro” (Di domenica 29 maggio 2022) ROMA – “Lo Sciopero del 30 maggio della scuola, indetto da Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals e Gilda, è una buona occasione per respingere al mittente provvedimenti che un governo arrogante intende calare su un mondo che da oltre 20 anni ha subito solo tagli e riforme sciagurate. Questo governo aumenta le spese L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Maurizio Acerbo ha il coronavirus Maurizio Acerbo è guarito dal Covid Acerbo donerà il plasma Rifondazione Comunista quarto partito nel 2×1000 Per Rifondazione Comunista bisogna “tornare al proporzionale, altro che presidenzialismo!” Rifondazione Comunista: “Boicottare centri commerciali ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 29 maggio 2022) ROMA – “Lodel 30 maggio, indetto da Flc Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda, è una buona occasione per respingere al mittente provvedimenti che un governo arrogante intende calare su unche da oltre 20 anni ha subito solo tagli e riforme sciagurate. Questo governo aumenta le spese L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Maurizioha il coronavirus Maurizioè guarito dal Coviddonerà il plasma Rifondazione Comunista quarto partito nel 2×1000 Per Rifondazione Comunista bisogna “tornare al proporzionale, altro che presidenzialismo!” Rifondazione Comunista: “Boicottare centri commerciali ...

Agenzia_Ansa : Domani sciopero della scuola, prevista un'alta adesione. Cento pullman da tutta Italia a Roma e iniziative locali… - alaskaHQ : Perché da ieri digiuniamo a staffetta in solidarietà con lo sciopero della fame in carcere di ?@alaa?. ?@lacappon?… - Corriere : Domani sciopero nazionale della scuola contro la riforma - tfabiani2 : RT @Corriere: Domani sciopero nazionale della scuola contro la riforma - paladoc69 : RT @Paroledipaola: Il 30 maggio: sciopero della #scuola. Sentito con le mie orecchie in assemblea sindacalista accusare Bianchi di aver tol… -