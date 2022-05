Scherma, Coppa del Mondo 2022: gli spadisti azzurri sfiorano il podio a Tbilisi (Di domenica 29 maggio 2022) L’Italia si ferma ad un passo dal podio nella prova a squadre della tappa di Coppa del Mondo di spada maschile a Tbilisi. Il quartetto composto da Davide Di Veroli, Federico Vismara, Gabriele Cimini e Valerio Cuomo ha concluso al quarto posto, che è comunque il miglior risultato della stagione. Gli azzurri sono stati sconfitti prima in semifinale dalla Francia per 44-41 al termine di una sfida molto combattuta e che aveva visto le due squadre arrivare in parità prima dell’ultimo assalto. Successivamente l’Italia ha perso la finalina per il terzo posto contro l’Ungheria per 44-38. A salire sul gradino più alto del podio è stata la Svizzera (Bayard, Heinzer, Malcotti, Niggeler), che ha superato in finale la Francia con il punteggio di 45-35. Il cammino dell’Italia era cominciato agli ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) L’Italia si ferma ad un passo dalnella prova a squadre della tappa dideldi spada maschile a. Il quartetto composto da Davide Di Veroli, Federico Vismara, Gabriele Cimini e Valerio Cuomo ha concluso al quarto posto, che è comunque il miglior risultato della stagione. Glisono stati sconfitti prima in semifinale dalla Francia per 44-41 al termine di una sfida molto combattuta e che aveva visto le due squadre arrivare in parità prima dell’ultimo assalto. Successivamente l’Italia ha perso la finalina per il terzo posto contro l’Ungheria per 44-38. A salire sul gradino più alto delè stata la Svizzera (Bayard, Heinzer, Malcotti, Niggeler), che ha superato in finale la Francia con il punteggio di 45-35. Il cammino dell’Italia era cominciato agli ...

