Scatolette di tonno: 6 marche famose contengono bisfenolo A (Di domenica 29 maggio 2022) Le Scatolette di tonno non mancano mai nelle dispense degli italiani. Ma cosa contengono? Quali rischi si celano al loro interno? A svelarcene le criticità è il Salvagente, noto mensile a tutela del consumatore, che ha analizzato 6 marche famose, senza però renderle note, con l’unico intento di chiarire l’arcano. Dal test in laboratorio, è emersa la comune presenza di bisfenolo A. Si tratta di una sostanza che presenta non poche criticità, prodotta sin dagli anni ’60 dello scorso secolo in tutti i paesi industrializzati, proprio per la realizzazione dei contenitori alimentari. Ha effetti estrogenici, ossia è in grado di mimare l’azione degli ormoni “femminili”, influenzando il sistema endocrino e riproduttivo, ma non solo, può minare anche le difese immunitarie. Curiose di saperne di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 29 maggio 2022) Ledinon mancano mai nelle dispense degli italiani. Ma cosa? Quali rischi si celano al loro interno? A svelarcene le criticità è il Salvagente, noto mensile a tutela del consumatore, che ha analizzato 6, senza però renderle note, con l’unico intento di chiarire l’arcano. Dal test in laboratorio, è emersa la comune presenza diA. Si tratta di una sostanza che presenta non poche criticità, prodotta sin dagli anni ’60 dello scorso secolo in tutti i paesi industrializzati, proprio per la realizzazione dei contenitori alimentari. Ha effetti estrogenici, ossia è in grado di mimare l’azione degli ormoni “femminili”, influenzando il sistema endocrino e riproduttivo, ma non solo, può minare anche le difese immunitarie. Curiose di saperne di ...

