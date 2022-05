Sara Pedri, siamo alla svolta nel caso della ginecologa scomparsa? | Scatta la maxi operazione (Di domenica 29 maggio 2022) Il caso della ginecologa Sara Pedri potrebbe essere prossimo ad una svolta: decine di persone sono impegnate da ore in una massiccia operazione di ricerca. Ecco dove Sono ore che potrebbero risultare determinanti per il caso della giovane ginecologa di Forlì scomparsa nel nulla il 4 marzo del 2021. Ad oltre un anno dalla sparizione di Sara Pedri è stata avviata da diverse ore una massiccia operazione di ricerca, avvalendosi dell’ausilio di decine di uomini, concentrandosi propri sulla zona dalla quale scomparve, ovvero l’area del lago di Santa Giustina. Ricerche di Sara ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 29 maggio 2022) Ilpotrebbe essere prossimo ad una: decine di persone sono impegnate da ore in una massicciadi ricerca. Ecco dove Sono ore che potrebbero risultare determinanti per ilgiovanedi Forlìnel nulla il 4 marzo del 2021. Ad oltre un anno dsparizione diè stata avviata da diverse ore una massicciadi ricerca, avvalendosi dell’ausilio di decine di uomini, concentrandosi propri sulla zona dquale scomparve, ovvero l’area del lago di Santa Giustina. Ricerche di...

Advertising

Corriere : Sara Pedri, le nuove ricerche nel lago. La sorella: «Questo limbo uccide» - Profilo3Marco : RT @repubblica: Sara Pedri, nuove ricerche. La sorella: 'Non perdo la speranza, sono sicura che la troveranno' [di Rosario Di Raimondo] htt… - Noemithestar : Sara Pedri, riprese nel lago di Santa Giustina le ricerche della ginecologa scomparsa - GraziaTerenzi : Quante Sara Pedri ci sono nel mondo del #lavoro in Italia? In un momento in cui chi detiene - ahinoi! - le leve del… - paologoba : @mike_fusco Federico un fenomeno, figlio di un fuoriclasse. Accanto a lui che fra due anni sarà il piu forte di tut… -