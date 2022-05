Sanzioni Russia | nessun accordo su embargo petrolio

(Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – Sesto pacchetto dialla, gli Stati membri dell’Ue non hanno ancora trovato unnonostante la riunione del Coreper sia durata più di quattro ore. La misura prevede ungraduale alle importazioni nell’Unione europea dirusso. “Stiamo ancora lavorando sulla questione”, informa un alto funzionario Ue, alla vigilia del Consiglio Europeo straordinario che si riunirà a partire da domani pomeriggio per parlare della guerra in Ucraina, dell’energia, della sicurezza e della difesa e della crisi alimentare provocata dal conflitto e dall’impossibilità di esportare cereali dal porto di Odessa. Un’altra riunione del Coreper, il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l’Ue, è prevista per domattina e per il martedì successivo. Il sesto pacchetto è rimasto ...

... presentata dalla presidenza francese dell'Unione, non convince però ancora del tutto l'Ungheria BRUXELLES " I Ventisette stanno valutando un sesto pacchetto dicontro la, che prevede ...... è coinvolto in affari con il colosso russo Transmashholding, toccato dalleoccidentali. ... Dopo aver garantito al Cremlino un corridoio aereo mentre l'Ue chiudeva i suoi cieli alla, ora ... Le sanzioni alla Russia stanno funzionando - Paul Krugman Europa spaccata sulle sanzioni: l’ipotesi di bloccare solo gli import via mare, dopo l'esclusione dell’oleodotto che porta l’oro nero in Ungheria ma anche in ...Malgrado una riunione del Coreper durata più di quattro ore, gli Stati membri dell'Ue non hanno ancora trovato un accordo per approvare il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, che prevede un ...