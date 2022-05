Sanlorenzo presenta a Venezia i nuovi modelli del 2022

(Di domenica 29 maggio 2022) Nella sensazionale cornice di Palazzo Franchetti aanticipa iche verranno svelati ai saloni di settembre: la navetta semidislocante SD90/s e l’open coupè SP110.e i: SD90/s Entry-level della rinnovata linea SD, la gamma di navette semidislocanti del cantiere, SD90/s è il terzo capitolo di una storia di successo iniziata con SD96 e SD118. Con questiracchiude in una dimensione più contenuta una serie di importanti caratteristiche frutto della continua ricerca stilistica e tecnologica, di cui fa parte anche la motorizzazione ibrida, portata avanti dall’azienda in un dialogo aperto e continuo con i progettisti. Con le linee esterne curate dallo studio Zuccon ...

Oggi il Sole 24 Ore scrive che l'operazionenon pochi problemi tecnico - finanziari che ... Segno positivo per+2,32% che chiude il primo trimestre 2022 con ricavi netti nuovo a 164,...Oggi il Sole 24 Ore scrive che l'operazionenon pochi problemi tecnici che potrebbero ... Segno positivo per+0,8% che chiude il primo trimestre 2022 con ricavi netti nuovo a 164,4 ... Sanlorenzo lancia una nuova navetta ibrida e il primo open coupé SP Saranno 240 gli ormeggi dedicati a yacht e superyacht, vela e altre tipologie di imbarcazioni. Tra li espositori Azimut Benetti, Ferretti Group, Sanlorenzo ...VENEZIA - Dal 28 maggio al 5 giugno andrà in scena la terza edizione del Salone nautico di Venezia, nove giorni dedicati alla passione per il mare, tra yacht e superyacht, prove in ...