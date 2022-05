Sampdoria, Giampaolo puntualizza: “Mai messo in dubbio la mia permanenza qui” (Di domenica 29 maggio 2022) “Puntualizziamo. Quando mi definisco spettatore, significa che non è più la mia partita, io divento subordinato alla riorganizzazione del club“. Con queste parole Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha voluto fare chiarezza sulle ultime voci circa il suo futuro. “Sapete tutti come la società dopo la vicenda-Ferrero si sia riorganizzata, con una gestione finalizzata ad arrivare eventualmente alla cessione del club e a una nuova proprietà. L’obiettivo era questo quando mi hanno chiamato e tale rimane – ha spiegato Giampaolo -. Sono interessato a quel che accadrà, ma non posso giocare io. Ora ci sarà un CdA che dovrà determinare qualcosa“. “Quello della squadra e dell’allenatore per la Samp è l’ultimo problema. Mai ho messo in dubbio la mia ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) “Puntualizziamo. Quando mi definisco spettatore, significa che non è più la mia partita, io divento subordinato alla riorganizzazione del club“. Con queste parole Marco, tecnico della, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha voluto fare chiarezza sulle ultime voci circa il suo futuro. “Sapete tutti come la società dopo la vicenda-Ferrero si sia riorganizzata, con una gestione finalizzata ad arrivare eventualmente alla cessione del club e a una nuova proprietà. L’obiettivo era questo quando mi hanno chiamato e tale rimane – ha spiegato-. Sono interessato a quel che accadrà, ma non posso giocare io. Ora ci sarà un CdA che dovrà determinare qualcosa“. “Quello della squadra e dell’allenatore per la Samp è l’ultimo problema. Mai hoinla mia ...

