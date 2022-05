Sampdoria, Giampaolo: «Futuro? C’è prima la riorganizzazione del club…» (Di domenica 29 maggio 2022) L’allenatore della Sampdoria Giampaolo ha fatto il punto sul suo Futuro sulla panchina blucerchiata Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della salvezza e del suo Futuro sulla panchina blucerchiata. IMMAGINE SIMBOLO – «La parata di Audero sul rigore di Criscito può essere la foto simbolo, sì. Ci ha portato la vittoria contro il Genoa e avrebbe poi di fatto determinato l’esito del resto del campionato». CALCIATORI – «Non mi piace nominarne uno e non dare merito agli altri. L’aspetto più importante è che i giocatori non hanno mai perso la rotta, anche fra mille difficoltà. Sabiri, poi, è arrivato con grandissimo entusiasmo: normale quando dalla B vai in A, giochi al Ferraris e in altri stadi importanti. Il difficile ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) L’allenatore dellaha fatto il punto sul suosulla panchina blucerchiata Marco, allenatore della, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della salvezza e del suosulla panchina blucerchiata. IMMAGINE SIMBOLO – «La parata di Audero sul rigore di Criscito può essere la foto simbolo, sì. Ci ha portato la vittoria contro il Genoa e avrebbe poi di fatto determinato l’esito del resto del campionato». CALCIATORI – «Non mi piace nominarne uno e non dare merito agli altri. L’aspetto più importante è che i giocatori non hanno mai perso la rotta, anche fra mille difficoltà. Sabiri, poi, è arrivato con grandissimo entusiasmo: normale quando dalla B vai in A, giochi al Ferraris e in altri stadi importanti. Il difficile ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Sampdoria: trattativa per la cessione. Con una nuova, eventuale, proprietà potrebbe entrare in lizza #Gattuso per… - SampNews24 : #Giampaolo: «Tuteliamo i tifosi della #Sampdoria. Futuro? Faccio chiarezza» - clubdoria46 : #Sampdoria, i ragazzi di #Giampaolo in vacanza: ecco le mete scelte #samp - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria. #Thorsby sarà il primo rinforzo per #Giampaolo? - clubdoria46 : #Sampdoria Primavera, i gioielli di #Tufano promossi da #Giampaolo? -