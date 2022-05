Salernitana, Sabatini: “Verdi è un prestito secco e quindi dipende da lui. Djuric lo vogliamo bene, ma i contratti vanno rispettati” (Di domenica 29 maggio 2022) Salernitana Sabatini – Il ds della Salernitana, Walter Sabatini, ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano campano “Il Mattino”. “Situazioni diverse. Bonazzoli, tra gli italiani, è l’attaccante più forte, gioca un calcio sublime e ha la nostra stima incondizionata. C’è un’opzione di acquisto, ma prima di esercitarla bisogna parlare bene con il giocatore per capire che intenzioni abbia. E’ ancora giovane ma non giovanissimo, ha quasi 25 anni e se sposa Salerno dovrà fare una scelta oculata, per un obiettivo. E’ legittimo anche che alla sua età voglia fare un altro step. Ne parleremo. Capitolo Verdi? E’ del Torino, è un prestito secco, ma scadenza 2023 quindi potere del Torino abbastanza limitato, insomma dipende ... Leggi su seriea24 (Di domenica 29 maggio 2022)– Il ds della, Walter, ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano campano “Il Mattino”. “Situazioni diverse. Bonazzoli, tra gli italiani, è l’attaccante più forte, gioca un calcio sublime e ha la nostra stima incondizionata. C’è un’opzione di acquisto, ma prima di esercitarla bisogna parlarecon il giocatore per capire che intenzioni abbia. E’ ancora giovane ma non giovanissimo, ha quasi 25 anni e se sposa Salerno dovrà fare una scelta oculata, per un obiettivo. E’ legittimo anche che alla sua età voglia fare un altro step. Ne parleremo. Capitolo? E’ del Torino, è un, ma scadenza 2023potere del Torino abbastanza limitato, insomma...

