Sacro e profano: ecco quello che succede davvero dopo la Santa Messa (Di domenica 29 maggio 2022) succedeva sempre dopo la Santa Messa e a molte persone era tornato il sorriso sulle labbra. Ma non tutti erano contenti di questa novità e, come al solito, le polemiche iniziarono copiose. Cosa è successo veramente? C'è sempre qualcuno che ha idee geniali, idee che possono cambiare la vita di una comunità. Il protagonista della vicenda è un prete che, grazie alla sua inventiva, è riuscito a portare di nuovo gioia nel suo paese. Birra belga – (stile) – curiosauro.itLa Santa Messa della… birra succede in Belgio, in un piccolo paese chiamato Brielen di 700 abitanti. Qui le persone hanno l'abitudine di andare a bere una birra tutte insieme dopo la Santa Messa, e questo le rilassa rendendole felici. Inaspettatamente, però, ...

