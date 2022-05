Sabrina Salerno | chi è | età | carriera | vita privata | figlio | marito | Instagram | canzoni | dove vive

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 maggio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Verissimo, la trasmissione in onda dalle 16.30 e condotta da Silvia Toffanin. Oggi si ripercorreranno alcune interviste, come quella fatta dalla padrona di casa a, che si è raccontata a cuore aperto tra. Dagli esordi al debutto diè nata a Genova il 15 marzo del 1968 ed è una cantante, showgirl e attrice. Da cinque a 15 anni ha vissuto con i nonni a Sanremo, poi è tornata a Genovagrazie alla sua avvenenza ha partecipato e vinto il titolo di Miss Lido, che negli anni aveva avuto tra le sue vincitrici anche Sophia Loren.è ...