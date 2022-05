Sabatini | «Basta infarti | la prossima Salernitana sarà competitiva»

(Di domenica 29 maggio 2022) . Le dichiarazioni del dirigente granata Walterha parlato così al Mattino dellastagione che aspetta lain Serie A. Le sue parole: «Il campionato in due fasi modificherà la preparazione atletica: bisogna stabilire come caricare prima i giocatori e come farli allenare dopo. È una prospettiva sconosciuta: daremo un po’ di ferie a novembre. Le caratteristiche, invece, non cambieranno. Ladi cosa e di chi ha bisogno? Cercheremo di trattenere questi ragazzi che si sono comportati bene, più 4-5 nuovi. Intanto sappiamo che non possiamo più proporre ai tifosi un campionato da infarto ma dovrà essere tranquillo. Anzi, tranquillo neppure mi piace: dico competitivo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gp4l4 : Basta con questa storia: se ci fossero italiani bravi, giocherebbero! [...] L’Italia non vai ai Mondiali non perché… - Cianciu75 : @willy_signori Ovvio, il suo discorso era chiaro. Poi, se alla 38esima arrivi gomito a gomito, allora vale il disco… - davidgallerano : RT @jjpauz: 'L'oblio mi fa più paura della morte. Penso all'oblio nella stessa maniera con cui penso alla morte, con paura, con angoscia. E… - Milannews24_com : Sabatini: «Basta con questa storia: se ci fossero italiani bravi, giocherebbero!» - simple_abod : RT @sportli26181512: Sabatini: 'Basta slogan! Se ci fossero italiani bravi, giocherebbero!': Walter Sabatini, intervistato da Repubblica, s… -

: "infarti, la prossima Salernitana sarà competitiva". Le dichiarazioni del dirigente granata Walterha parlato così al Mattino della prossima stagione che aspetta la ...Per, la mancata qualificazione ai Mondiali da parte dell'Italia è da attribuire alla ... Io dicocon questi slogan. L'Italia non si qualifica ai Mondiali, e sono dispiaciuto, non perché ...Rosa Fabbiano è in carcere a San Vittore per l’omicidio della madre 84enne Lucia Cipriano, trovata morta e fatta a pezzi nella vasca da bagno nella casa di via Boves, a Melzo. Il legale: «Valuterò la ...L’allarme di Cittadinanzattiva: «Senza le risorse umane il Pnrr resterà sulla carta». I codici bianchi e verdi saranno affidati ai dottori a inizio carriera e ai tirocinanti ...