Rottura tra Arisa e Vito Coppola: c’è un’altra nella vita di lui (Di domenica 29 maggio 2022) Arisa e Vito Coppola stanno vivendo una nuova crisi, a mettere in discussione il loro rapporto sembra esserci una ballerina del programma di Rai Uno La tormentata storia d’amore tra Arisa e Vito Coppola sembra aver subito una nuova battuta d’arresto. La colpa della Rottura, pare, sia l’avvicinamento di Vito ad una ballerina del programma di Rai Uno, Ballando con le Stelle. Arisa e Vito Coppola a Ballando con le Stella (Fonte: Instagram)La coppia nata nelle sala prove di Ballando con le Stelle, non sta passando un periodo felice. Dopo una prima Rottura Arisa e Vito Coppola hanno voluto riprovarci, ma adesso sembra ... Leggi su vesuvius (Di domenica 29 maggio 2022)stanno vivendo una nuova crisi, a mettere in discussione il loro rapporto sembra esserci una ballerina del programma di Rai Uno La tormentata storia d’amore trasembra aver subito una nuova battuta d’arresto. La colpa della, pare, sia l’avvicinamento diad una ballerina del programma di Rai Uno, Ballando con le Stelle.a Ballando con le Stella (Fonte: Instagram)La coppia nata nelle sala prove di Ballando con le Stelle, non sta passando un periodo felice. Dopo una primahanno voluto riprovarci, ma adesso sembra ...

Advertising

vaticannews_it : 'A proposito del cammino sinodale: in #Germania, non conosco nessuno responsabile, né tra i vescovi né tra le donne… - AndrewFiora : Ergo, cosa possiamo aspettarci? VIX molto vicino a TREND support, bottom del range. Mi aspetto un minimo questa set… - asiaxoccidente : La mia ragazza all’ennesimo audio dove esprimo il mio disappunto sulla rottura tra il tacchino e la diva del tubo,… - amati_89 : RT @OrionChaos: Nessuno vi dira' in modo esplicito 'SI HAI ROTTO' ma magari arrivateci e capite che c'e' un limite tra carineria e rottura… - ariamarelli : Lewis tra ocon e alonso oggi veramente che rottura #MonacoGP -