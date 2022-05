Rosario per la Pace da Roma: dove seguire preghiera del 31 maggio (Di domenica 29 maggio 2022) Martedì 31 maggio ore 18 in diretta su Tv2000 la preghiera del Rosario recitata da Papa Francesco davanti alla statua di Maria Regina Pacis Roma – A conclusione del mese mariano Tv2000, in collaborazione con Vatican Media, trasmette in diretta, martedì 31 maggio ore 18, la preghiera del Rosario recitata da Papa Francesco davanti alla statua di Maria Regina Pacis nella Basilica di Santa Maria maggiore a Roma. Un segno di speranza al mondo, sofferente per il conflitto in Ucraina, e profondamente ferito per la violenza dei tanti teatri di guerra ancora attivi. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 29 maggio 2022) Martedì 31ore 18 in diretta su Tv2000 ladelrecitata da Papa Francesco davanti alla statua di Maria Regina Pacis– A conclusione del mese mariano Tv2000, in collaborazione con Vatican Media, trasmette in diretta, martedì 31ore 18, ladelrecitata da Papa Francesco davanti alla statua di Maria Regina Pacis nella Basilica di Santa Mariare a. Un segno di speranza al mondo, sofferente per il conflitto in Ucraina, e profondamente ferito per la violenza dei tanti teatri di guerra ancora attivi. L'articolo L'Opinionista.

