Ronn Moss | chi è la moglie Devin Renee DeVasquez | “All’inizio non è stato semplice”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 maggio 2022) L’attrice e modellaha frequentato la rock star Prince nel 1985 e Sylvester Stallone nel 1988, poi ha sposato l’attore e musicistail 25 settembre 2009. Il suo èuno dei volti a cui il pubblico di Mediaset èmaggiormente affezionato, ancora più che a tanti anchorman e conduttori che hanno “ballato” per meno stagioni: Ronald Montague, conosciuto dalla sua fan basemente come, torna sulle reti del Biscione questa volta nelle vesti non di attore ma in carne e ossa dato che questo pomeriggio l’ex protagonista per 25 anni di “Beautiful” sarà ospite di Silvia Toffanin nella nuova puntata di “Verissimo”. E in attesa di scoprire di cosa ...