Roman Dudin | il capo della sicurezza di Kharkiv licenziato da Zelensky «Non ha lavorato per la difesa della città»

Advertising

FortunaMinecra1 : RT @mihirdjin: #Zelenksy sempre più simile a Hitler nei suoi ultimi giorni... Il presidente Zelensky ha licenziato Roman Dudin, capo delle… - g_zerbato : RT @mihirdjin: #Zelenksy sempre più simile a Hitler nei suoi ultimi giorni... Il presidente Zelensky ha licenziato Roman Dudin, capo delle… - Flavr7 : RT @Lukyluke311: Zelensky ha detto di aver licenziato il capo del Dipartimento del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina (SBU) per la regione… - mihirdjin : #Zelenksy sempre più simile a Hitler nei suoi ultimi giorni... Il presidente Zelensky ha licenziato Roman Dudin, c… - Clemf71 : RT @Lukyluke311: Zelensky ha detto di aver licenziato il capo del Dipartimento del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina (SBU) per la regione… -

Ore 20.1o Zelensky licenzia il capo della sicurezza di Kharkiv Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky liquida il capo del servizio di sicurezza ucraino nella regione di Kharkiv,, ......, licenziato "perché dai primi giorni dell'invasione su vasta scala, invece, di lavorare per la difesa della città ha curato i propri interessi . Quali sono le motivazioni, lo scopriranno ...Era stato accusato dallo stesso Dudin di lavorare per i servizi speciali russi Con queste motivazioni Volodymyr Zelensky ha licenziato il capo del servizio di sicurezza ucraino nella regione di Kharki ...«Non ha lavorato per la difesa della città ma fin dai primi giorni dell'invasione russa ha curato i propri interessi personali». Con queste motivazioni Volodymyr Zelensky ...