Roma Zaniolo | bivio rinnovo | due le ipotesi sul tavolo

(Di domenica 29 maggio 2022) Il futuro diè ancora tutto da scrivere. Ilè ad un, ma le strade possibili sono due Il futuro diè ancora tutto da scrivere. Ilè ad un, ma le strade possibili sono due. Secondo quanto riportato da Il Messaggero la prima strada sarebbe quella di non rinnovare e attendere la scadenza, con la possibilità di cederlo a gennaio come fatto la Fiorentina con Vlahovic. La seconda strada è quella meno rischiosa per il club, ovvero rinnovare a 4.5/5 milioni (il doppio dello stipendio attuale) e inserire una clausola da 50 milioni per la cessione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il futuro di Zaniolo è ancora tutto da scrivere. Il rinnovo è ad un bivio, ma le strade possibili sono due. Il quotidiano si sofferma inoltre sul prezzo che potrebbe fissare la Roma. 'La società in questo caso potrebbe fissare il prezzo a 50 milioni'. Zaniolo piace a molte squadre, in Italia soprattutto al Milan, e alla Juve con il Napoli sullo sfondo.