Advertising

Pall_Gonfiato : Roma-Totti, ritorno di fiamma: l'ex capitano pronto a tornare nella dirigenza giallorossa - AHerSan89 : RT @SoyCalcio_: ?? Francesto Totti, cerca de regresar a la Roma como directivo. [Corriere dello Sport] - CheCalabrento : RT @SoyCalcio_: ?? Francesto Totti, cerca de regresar a la Roma como directivo. [Corriere dello Sport] - MauroxLozano : RT @SoyCalcio_: ?? Francesto Totti, cerca de regresar a la Roma como directivo. [Corriere dello Sport] - _jamariscal : RT @SoyCalcio_: ?? Francesto Totti, cerca de regresar a la Roma como directivo. [Corriere dello Sport] -

La primogenita è nata al'8 aprile 1984. Inizialmente ha tentato la carriera nel mondo dello ... Carlo Ancelotti/ "Mi sarebbe piaciuto allenare. Draghi Resti premier" Davide e Katia, figli ...non si troverebbe, quindi, a scegliere i giocatori in sede di calciomercato, ma potrebbe convincere gli stessi obiettivi individuati a scegliere lasarebbe altresì prezioso in ...La dirigenza a stelle e strisce della Roma è pronta a riaccogliere nei propri ranghi un ex di inestimabile importanza per i tifosi giallorossi ...La vittoria in Conference League della Roma ha permesso alla proprietà Friedkin di far breccia per la prima volta nei cuori della tifoseria giallorossa. La prossima mossa, come rivela il Corriere dell ...