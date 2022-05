Roma. Si arrampica sul balcone al sesto piano e tenta il suicidio: salvato appena in tempo (Di domenica 29 maggio 2022) Voleva morire. E per farlo aveva deciso di buttarsi dal balcone del sesto piano di un palazzo in via Fosso del Torrino, a Roma. Il giovane ha manifestato le sue intenzioni suicide nel pomeriggio di oggi, 29 maggio, pochi minuti prima delle ore 16:00. Vedendolo in bilico, seduto a cavalcioni sulla ringhiera del balcone, alcuni vicini hanno dato l’allarme e immediatamente sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con il carro teli, posizionato in modo da attutire un’eventuale caduta del ragazzo. Leggi anche: Nettuno, ventenne scompare in mare: ricerche in corso (FOTO E VIDEO) Il salvataggio Contemporaneamente sono arrivate anche le squadre 7a e 3A, l’autoscala As 1 e il capoturno provinciale. Con l’autoscala i vigili del fuoco sono saliti fino all’appartamento, ma il ragazzo non ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 29 maggio 2022) Voleva morire. E per farlo aveva deciso di buttarsi daldeldi un palazzo in via Fosso del Torrino, a. Il giovane ha manifestato le sue intenzioni suicide nel pomeriggio di oggi, 29 maggio, pochi minuti prima delle ore 16:00. Vedendolo in bilico, seduto a cavalcioni sulla ringhiera del, alcuni vicini hanno dato l’allarme e immediatamente sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con il carro teli, posizionato in modo da attutire un’eventuale caduta del ragazzo. Leggi anche: Nettuno, ventenne scompare in mare: ricerche in corso (FOTO E VIDEO) Il salvataggio Conraneamente sono arrivate anche le squadre 7a e 3A, l’autoscala As 1 e il capoturno provinciale. Con l’autoscala i vigili del fuoco sono saliti fino all’appartamento, ma il ragazzo non ha ...

