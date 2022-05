Roma, rapina una donna e le ruba l'auto ma a bordo c'è l'anziana madre: il ladro l'abbandona e fugge a piedi (Di domenica 29 maggio 2022) Prima ha scippato una donna che stava prelevando al bancomat , rubandole la borsa e appropriandosi dell' auto , pronto a fuggire. Pochi istanti dopo, però, ha scoperto che a bordo della vettura c'era ... Leggi su leggo (Di domenica 29 maggio 2022) Prima ha scippato unache stava prelevando al bancomat ,ndole la borsa e appropriandosi dell', pronto a fuggire. Pochi istanti dopo, però, ha scoperto che adella vettura c'era ...

Advertising

Sonnhyboi : @VincenzoDeLuca Pieno sostegno.. forza Presidente...ci dica dove, come e quando che andiamo a Roma...sotto il Minis… - Mary35999509 : RT @ImolaOggi: Roma, 88enne aggredito per rapina: arrestati due romeni (Lamorgese: 'l'insicurezza è una percezione') - Damianodanny1 : RAPINA A CANE ARMATO ROMA DISOCUPPATO 49 ANNI SGUINZAGLIATO SUO PITBULL CONTRO UN UOMO BEL MEZZO DELLA PIAZZA X… - RADIOBRUNO1 : Solo una volta partito, l'uomo si è accorto che all'interno della vettura si trovava un'anziana signora ?? #Roma… - romalifenews : Il 49enne ha aizzato il cane anche contro gli agenti ed ora dovrà scontare un anno e mezzo di carcere per lesioni p… -