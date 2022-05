Roma, opera senza laurea e lascia paziente invalido. Falso medico ha lavorato al San Giacomo per 15 anni (Di domenica 29 maggio 2022) Quindici anni trascorsi in sala operatoria, diventando addirittura il capo dell'equipe di Ortopedia all'ospedale San Giacomo. Peccato che il dottore in questione, in realtà, fosse un... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 29 maggio 2022) Quindicitrascorsi in salatoria, diventando addirittura il capo dell'equipe di Ortopedia all'ospedale San. Peccato che il dottore in questione, in realtà, fosse un...

Advertising

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Michelangelo Merisi detto Caravaggio, Conversione di san Paolo, 1601, olio su tela, Cap… - vaticannews_it : #arte si inaugura oggi a Roma l'opera dedicata alla bellezza e alla forza della Vita di @timothySchmalz.… - OperaFisista : Roma, opera senza laurea e lascia paziente invalido. Falso medico ha lavorato al San Giacomo per 15 anni… - RebeccaContino2 : RT @its_just_ours: Da un lato un'opera d'arte simbolo di italianità conosciuta in tutto il mondo per la sua bellezza, dall’altro il Pantheo… - SATELITLGTVUSA1 : RT @vaticannews_it: #arte si inaugura oggi a Roma l'opera dedicata alla bellezza e alla forza della Vita di @timothySchmalz. @PontAcadLife… -