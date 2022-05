Roma, fast food sporchi e alimenti non tracciati: sequestrati 20 kg di carne e pesce (Di domenica 29 maggio 2022) Multe e sequestri in un fast food e in un ristorante etnico di Roma. I militari, a causa delle carenze igieniche e della mancata tracciabilità dei cibi, hanno elevato pesanti sanzioni, sequestrando allo stesso tempo il cibo. Leggi anche: Roma, caos in trattoria: ubriaco molesta i clienti e sputa sui carabinieri Multe e sequestri I controlli, effettuati nell’ambito di un mirato servizio finalizzato al contrasto della “malamovida”, sono stati effettuati nel centro storico di Roma, in particolarmente nelle zone di Campo dei Fiori e Rione Monti. I militari hanno così scoperto un fast food, gestito da un 52enne del Bangladesh, dove i cibi non erano tracciati. La carenza delle condizioni igieniche, poi, ha fatto il resto. L’uomo è stato multato per un totale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 29 maggio 2022) Multe e sequestri in une in un ristorante etnico di. I militari, a causa delle carenze igieniche e della mancata tracciabilità dei cibi, hanno elevato pesanti sanzioni, sequestrando allo stesso tempo il cibo. Leggi anche:, caos in trattoria: ubriaco molesta i clienti e sputa sui carabinieri Multe e sequestri I controlli, effettuati nell’ambito di un mirato servizio finalizzato al contrasto della “malamovida”, sono stati effettuati nel centro storico di, in particolarmente nelle zone di Campo dei Fiori e Rione Monti. I militari hanno così scoperto un, gestito da un 52enne del Bangladesh, dove i cibi non erano. La carenza delle condizioni igieniche, poi, ha fatto il resto. L’uomo è stato multato per un totale ...

