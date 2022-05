Roma, emergenza siccita' nel Tevere: navigabilita' a rischio (Di domenica 29 maggio 2022) emergenza siccita' nel Tevere. Negli ultimi quattro mesi, infatti, la crisi idrica ha colpito la citta' di Roma, mettendo a rischio la navigabilita' del fiume. Immagini di Antimiani 29 maggio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 29 maggio 2022)' nel. Negli ultimi quattro mesi, infatti, la crisi idrica ha colpito la citta' di, mettendo ala' del fiume. Immagini di Antimiani 29 maggio 2022

