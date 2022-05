Roma, dal Campidoglio 12,5 milioni per la manutenzione straordinaria delle strade: l’elenco degli interventi (Di domenica 29 maggio 2022) Roma – La Giunta Capitolina ha dato il via libera ai progetti definitivi che prevedono nuovi interventi di manutenzione straordinaria su importanti vie cittadine per un valore complessivo di 12,5 milioni di euro; cinque delibere che si aggiungono a quelle approvate la settimana scorsa per altri 7,5 milioni di euro, per un totale di 20 milioni di euro, previsti nel Piano investimenti 2022-2023. I progetti approvati attraverso i provvedimenti votati ieri, i cui lavori avranno inizio nel 2022, comprendono la messa in sicurezza tramite fresatura e rifacimento in profondità della pavimentazione stradale, con il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, in vari quadranti della città. In particolare, si interverrà su Piazza Porta Capena, via Baccelli e le corsie ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 29 maggio 2022)– La Giunta Capitolina ha dato il via libera ai progetti definitivi che prevedono nuovidisu importanti vie cittadine per un valore complessivo di 12,5di euro; cinque delibere che si aggiungono a quelle approvate la settimana scorsa per altri 7,5di euro, per un totale di 20di euro, previsti nel Piano investimenti 2022-2023. I progetti approvati attraverso i provvedimenti votati ieri, i cui lavori avranno inizio nel 2022, comprendono la messa in sicurezza tramite fresatura e rifacimento in profondità della pavimentazione stradale, con il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, in vari quadranti della città. In particolare, si interverrà su Piazza Porta Capena, via Baccelli e le corsie ...

