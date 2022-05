Roma | Cristante verso il rinnovo La situazione

Advertising

romanewseu : Roma, si studia il rinnovo di #Cristante: ieri a Trigoria incontro tra l’agente e #TiagoPinto ??… - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #Cristante, strada verso il rinnovo. #Mkhitaryan va all'#Inter #ASRoma #CalciomercatoRoma #Calciomercato https://t.c… - Romagialloross4 : #Cristante, strada verso il rinnovo. #Mkhitaryan va all'#Inter #ASRoma #CalciomercatoRoma #Calciomercato… - forzaroma : Cristante, la strada verso il rinnovo. Miki va all’Inter #ASRoma #calciomercato - siamo_la_Roma : ??? #Cristante verso il rinnovo ?? Ieri l'incontro tra #Pinto e l'entourage ?? Spunta il nome di #Deulofeu in entrat… -

A Coverciano arrivano anche i giocatori della. Dopo aver vinto la Conference League, Spinazzola, Mancini,, Pellegrini e Zaniolo questa mattina varcheranno i cancelli di Coverciano e si uniranno agli altri azzurri, come riporta Il ...Lo sanno sia lache l'entourage del ragazzo. Sarebbe un modo per rinviare il problema, ... Bryan in attesa Ultima, ma non meno seria, è la vicenda di. Se in mediana Pinto monitora Farias, ...Dopo aver vinto la Conference League, Spinazzola, Mancini, Cristante, Pellegrini e Zaniolo oggi si presentano a Coverciano ...ROMA CRISTANTE RINNOVO – Dopo la vittoria della Conference League, la Roma pensa alla prossima stagione preparando il mercato estivo e pensando ai rinnovi di quei calciatori che sono stati determinant ...