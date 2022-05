Roma, bimba cinese di tre anni torna da scuola sanguinante: la parola “vergogna” incisa sulla pelle (Di domenica 29 maggio 2022) Una bambina di tre anni, di origini cinesi ma residente a Roma, è tornata a casa sanguinante: i genitori hanno visto inciso sulla pelle, sembra sul braccio, una scritta in caratteri cinesi (xiu) che significa “vergogna“. I fatti risalgono allo scorso 25 novembre, ma ancora non è noto chi sia stato l’autore dell’aggressione alla bimba, residente alla Garbatella. La procura di Roma, nel procedimento aperto gli scorsi mesi, ipotizza il reato di lesioni volontarie aggravate dall’odio razziale. Al momento è iscritto nella lista degli indagati un maestro di scuola ma per gli inquirenti l’uomo avrebbe già dimostrato la sua estraneità ai fatti. I genitori quel giorno, portandola a casa dalla scuola di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Una bambina di tre, di origini cinesi ma residente a, èta a casa: i genitori hanno visto inciso, sembra sul braccio, una scritta in caratteri cinesi (xiu) che significa ““. I fatti risalgono allo scorso 25 novembre, ma ancora non è noto chi sia stato l’autore dell’aggressione alla, residente alla Garbatella. La procura di, nel procedimento aperto gli scorsi mesi, ipotizza il reato di lesioni volontarie aggravate dall’odio razziale. Al momento è iscritto nella lista degli indagati un maestro dima per gli inquirenti l’uomo avrebbe già dimostrato la sua estraneità ai fatti. I genitori quel giorno, portandola a casa dalladi ...

