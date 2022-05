Roma, bimba cinese di 3 anni con la scritta 'vergogna' incisa sulla pelle: la Procura indaga per lesioni aggravate da razzismo (Di domenica 29 maggio 2022) lesioni volontarie aggravate dall' odio razziale . È il reato ipotizzato dalla Procura di Roma nel procedimento aperto, nei mesi scorsi, alla luce di una denuncia presentata dai genitori di una bimba ... Leggi su leggo (Di domenica 29 maggio 2022)volontariedall' odio razziale . È il reato ipotizzato dalladinel procedimento aperto, nei mesi scorsi, alla luce di una denuncia presentata dai genitori di una...

Advertising

Corriere : Bimba di 3 anni torna dal nido con la parola «Vergogna» incisa sulla pelle. Si indaga per lesioni - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Roma, bimba di tre anni con la scritta «vergogna» incisa sulla pelle: la Procura indaga per lesioni aggravate da razzis… - rep_roma : Bimba cinese di tre anni col marchio 'vergogna' inciso sulla pelle: la procura indaga per razzismo [aggiornamento d… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Garbatella (Roma), bimba cinese ha inciso sul braccio 'vergogna': indagato il maestro #garbatella #roma #cinese #robe… - UnioneSarda : #Roma - La scritta “#vergogna” incisa con uno spillo sul corpo di una bimba cinese, indaga la Procura -