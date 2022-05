Roland Garros 2022: Zverev fatica con Zapata Miralles, ma raggiunge i quarti e avvisa Alcaraz (Di domenica 29 maggio 2022) Alexander Zverev ha piegato la resistenza di Bernabé Zapata Miralles attraverso il risultato di 7-6(11), 7-5, 6-3, raggiungendo i quarti di finale del Roland Garros 2022. Il tedesco non ha certamente palesato la miglior versione di sé, rischiando a più riprese contro lo specialista sul rosso iberico, sebbene sia da lodare ugualmente per la mentalità dimostrata. Zverev, dopo aver dato la sensazione di poter dominare l’incontro con un eloquente 4-1 pronti-via nel primo parziale, ha subito l’incredibile rimonta dell’avversario sino al 5-5; l’iberico, che propone un tennis piatto non esattamente tradizionale per gli iberici, ha trascinato in seguito il parziale al tie-brek, guadagnando inoltre tre set point. Il tennista di Amburgo ha ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Alexanderha piegato la resistenza di Bernabéattraverso il risultato di 7-6(11), 7-5, 6-3,ndo idi finale del. Il tedesco non ha certamente palesato la miglior versione di sé, rischiando a più riprese contro lo specialista sul rosso iberico, sebbene sia da lodare ugualmente per la mentalità dimostrata., dopo aver dato la sensazione di poter dominare l’incontro con un eloquente 4-1 pronti-via nel primo parziale, ha subito l’incredibile rimonta dell’avversario sino al 5-5; l’iberico, che propone un tennis piatto non esattamente tradizionale per gli iberici, ha trascinato in seguito il parziale al tie-brek, guadagnando inoltre tre set point. Il tennista di Amburgo ha ...

Eurosport_IT : CAMILAAAAAAAAAAAAAA! ?????? Per la prima volta la Giorgi si qualifica agli ottavi di finale del Roland Garros: l'azz… - Eurosport_IT : MISSIONE COMPIUTA! ?????? Per il 3° anno consecutivo Jannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale del Roland Gar… - Eurosport_IT : MARTINA NON SI FERMA! ?????? La Trevisan approda ai quarti di finale del Roland Garros: l'azzurra batte Aliaksandra S… - sportface2016 : #RolandGarors 2022: #Zverev fatica con #ZapataMiralles, ma raggiunge i quarti e avvisa #Alcaraz - TennisWorldit : Roland Garros, Day 9: apre Camila Giorgi, chiude Jannik Sinner. Il programma a Parigi -