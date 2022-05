Roland Garros 2022, il tabellone di Martina Trevisan. Le principali teste di serie sono state eliminate (Di domenica 29 maggio 2022) Martina Trevisan continua nella sua avventura a Parigi. L’azzurra, sulla terra rossa francese, ha sconfitto negli ottavi di finale del Roland Garros 2022 la n.47 del mondo, Aliaksandra Sasnovich per 7-6 (10) 7-5. Una partita lottata nella quale la maggior manualità della toscana ha fatto la differenza. Trevisan, come era già accaduto nel 2020, raggiunge i quarti di finale e potrebbe avere delle chance per proseguire nel suo magico percorso. Al di là di Iga Swiatek che sembra inarrivabile per tutte (testa di serie n.1), tutto il resto del roster non è inaccessibile per quanto ha messo in mostra Martina nel corso del torneo. Nei quarti di finale, dunque, l’azzurra affrontala vincente di Annie Leylah Fernandez 18 vs Amanda Anisimova 28. In caso di accesso ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022)continua nella sua avventura a Parigi. L’azzurra, sulla terra rossa francese, ha sconfitto negli ottavi di finale della n.47 del mondo, Aliaksandra Sasnovich per 7-6 (10) 7-5. Una partita lottata nella quale la maggior manualità della toscana ha fatto la differenza., come era già accaduto nel 2020, raggiunge i quarti di finale e potrebbe avere delle chance per proseguire nel suo magico percorso. Al di là di Iga Swiatek che sembra inarrivabile per tutte (testa din.1), tutto il resto del roster non è inaccessibile per quanto ha messo in mostranel corso del torneo. Nei quarti di finale, dunque, l’azzurra affrontala vincente di Annie Leylah Fernandez 18 vs Amanda Anisimova 28. In caso di accesso ...

