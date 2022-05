Roland Garros 2022, Carlos Alcaraz regola Karen Khachanov e sfiderà Alexander Zverev (Di domenica 29 maggio 2022) Nella sessione serale dell’ottava giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare maschile, del Roland Garros 2022 di tennis si registra, per il quarto turno della parte alta, il successo del numero 6 del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, che regola il russo Karen Khachanov, numero 21 del seeding, per 6-1 6-4 6-4 in due ore e 16 minuti di gioco. Ai quarti per l’iberico ci sarà il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 3. Nel primo set lo spagnolo domina e vola in un amen sul 5-0 con strappi nel secondo (a quindici) e nel quarto gioco (ai vantaggi), poi Khachanov si sblocca e tiene finalmente la battuta. Alcaraz è cinico, ed alla prima occasione chiude sul 6-1 dopo 27 ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Nella sessione serale dell’ottava giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare maschile, deldi tennis si registra, per il quarto turno della parte alta, il successo del numero 6 del mondo, lo spagnolo, cheil russo, numero 21 del seeding, per 6-1 6-4 6-4 in due ore e 16 minuti di gioco. Ai quarti per l’iberico ci sarà il tedesco, testa di serie numero 3. Nel primo set lo spagnolo domina e vola in un amen sul 5-0 con strappi nel secondo (a quindici) e nel quarto gioco (ai vantaggi), poisi sblocca e tiene finalmente la battuta.è cinico, ed alla prima occasione chiude sul 6-1 dopo 27 ...

